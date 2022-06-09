شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن حفني يتولى منصب فى قطاع ناشئين الزمالك عقب الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقرت إدارة نادي الزمالك علي تعيين ايمن حفني لاعب وسط الفريق الحالي، في منصب داخل قطاع الناشئين بالنادي سواء إداري او فني وفقا لرغبته الخاصة، وذلك تقديرا منه لما قدمه اللاعب مع الزمالك .

واقترب ايمن حفني من اعلان اعتزاله داخل جدران الزمالك وفقا لرغبته بعدما طلب عودته في منتصف الموسم الماضي لختام حياته داخل جدران الزمالك وهو ما وافقت عليه إدارة النادي، وتم التعاقد معه لمدة 6 أشهر فقط، الا انه تم تجديد تعاقده هذا الموسم تقديرا لقيمة اللاعب وحبه لنادي الزمالك.

من ناحية أخرى يعكف مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي على دراسة كل القضايا المرفوعة على النادى من اللاعبين الأجانب السابقين أو المدربين أو الأندية التى قدمت شكاوى للاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل إنهائها قبل نهاية شهر يونيو الجارى.

ويسعى الزمالك لحل كل الأزمات والقضايا المرفوعة على الفريق من أجل حل أزمة وقف القيد الذى عانى منه الزمالك في الموسم الحالي، مما أدى إلى عدم قيده للعديد من اللاعبين الجدد ورحيلهم عن الفريق.

وأكد أكثر من مسئول في الزمالك أن الإدارة تسعى لحل كل الأزمات المتعلقة بالنادى من أجل فتح باب القيد مجددا، لقيد الصفقات التي ابرمها في الوقت الحالي في قائمة الفرق في الموسم المقبل.

فى سياق مختلف يدرس البرتغالى فيريرا الاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين بالنادى فى اللقاء المقبل أمام الداخلية بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامته يوم 13 يونيه الجارى باستاد القاهرة .

وقام فيريرا بتصعيد عدد من الناشئين على رأسهم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بالإضافة لحسام أشرف الذى نجحوا في إثبات أنفسهم بالتدريب مع الفريق الأول بالإضافة لعدد من الناشئين بفريق الأمل الذى يقوده فنيا أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء .