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رئيس الدولى للكاراتيه يصل مساء اليوم لحضور بطولة الدورى العالمى سيرياس A

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القاهرة - سامية سيد - يصل مساء اليوم أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه إلى القاهرة ، لحضور فعاليات بطولة الدورى العالمى سيرياس A  التي تقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الاتحاد الدولى نظيره المصرى محمد الدهراوى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة  ، وكان قد وصل خلال الساعات الماضية طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولى .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه  تضم 10 لاعبين و لاعبات ، وهم فريال أشرف ، منة شعبان ، سلمى نسيم ، أحلام حمدى ، ريم أحمد ، على مستوى البنات ، و طه طارق ، يوسف عماد ،عبد الله ممدوح ، أحمد أيمن ، بالإضافة إلى محمد أحمد جابر على مستوى الأولاد .

ويرافق البعثة عبد الفتاح النجار إدارى ، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال ، وهانى قشطة مدرب كوميتيه بنات  .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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