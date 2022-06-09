شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للكاراتيه يصل مساء اليوم لحضور بطولة الدورى العالمى سيرياس A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل مساء اليوم أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه إلى القاهرة ، لحضور فعاليات بطولة الدورى العالمى سيرياس A التي تقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الاتحاد الدولى نظيره المصرى محمد الدهراوى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ، وكان قد وصل خلال الساعات الماضية طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولى .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه تضم 10 لاعبين و لاعبات ، وهم فريال أشرف ، منة شعبان ، سلمى نسيم ، أحلام حمدى ، ريم أحمد ، على مستوى البنات ، و طه طارق ، يوسف عماد ،عبد الله ممدوح ، أحمد أيمن ، بالإضافة إلى محمد أحمد جابر على مستوى الأولاد .

ويرافق البعثة عبد الفتاح النجار إدارى ، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال ، وهانى قشطة مدرب كوميتيه بنات .