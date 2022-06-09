شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يصل القاهرة وينضم لمعسكر الاتحاد استعدادا لمواجهة فيوتشر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهاجم الأنجولى مابولولو هداف الاتحاد السكندرى إلى معسكر الفريق بالقاهرة، وانضم مباشرة إلى معسكر الفريق، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى.

وطلب عماد النحاس المدير الفنى من الجهاز الطبى، الاطمئنان على حالة مابولولو وتجهيزه ومعرفة إمكانيه مشاركته فى الودية الأخيرة أمام فيوتشر غدا، والذى يعيش حالة من التألق مع الاتحاد السكندرى وينافس على لقب هداف الدورى الممتاز.

ويشارك غدا الجمعة جميع اللاعبين أمام فيوتشر للاطمئنان على الحالة البدنية والفنية ومعرفة مدى الاستفادة من معسكر القاهرة.

وقرر عماد النحاس إنهاء المعسكر عقب التدريب الصباحى السبت، على أن يمنح اللاعبين راحة سلبية الأحد والعودة للتدريبات الاثنين بملعب النادى بسموحة للاستعداد لمباراة مصر المقاصة فى الأسبوع الـ22، والمقرر لها التاسعة مساء يوم 18 يونيو الجارى على استاد الإسكندرية.

ويغيب عن معسكر الفريق المدافع الدولى الأردنى عبد الله نصيب والذى يشارك مع منتخب بلاده فى المباريات الدولية.