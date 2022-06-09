شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على شراء استمارة الاختبارات بالأهلي بالفروع الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فروع النادي الأهلي الثلاثة، بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، إقبال كثيف على شراء استمارة الاختبارات في النادي، تمهيدا للخضوع بالاختبارات في المراحل السنية المحددة.

وشهدت المنافذ المخصصة لبيع استمارة الاختبارات، في ظل تهافت الكثيرين من المواهب وأولياء أمورهم على الخضوع للاختبارات بالأهلي.

و تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الخميس 16 يونيو الجاري على ملاعب ‏أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية مواليد:

2007- 2008- 2009 -2010-‏‏ 2011 -2012- 2013- 2014 – 2015.

على أن يتم بيع الاستمارات اعتبارًا من الخميس الموافق 9 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا، وحتى نفاد الكمية.‏

هذا وتجرى اختبارات الناشئين من الساعة السابعة صباحًا وفقًا للمواعيد التالية:‏

‏* الخميس 16-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2013-2014-2015».‏

‏* الجمعة 17-6-2022: الاختبار الأول «مواليد «2013-2014-2015».

‏* السبت 18-6-2022: الاختبار الأول «مواليد «2010-2011-2012».

‏* الأحد 19-6-2022: الاختبار الأول «مواليد «2010-2011-2012».

‏* الاثنين 20-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

‏* الثلاثاء21-6-2022 :الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

‏* الخميس 23-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2013-2014-2015».

‏* الجمعة 24-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2010-2011-2012».‏

‏* السبت 25-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2007-2008-2009».‏

‏* الأحد 26-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد 2013-2014-2015».‏

‏* الاثنين 27-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد «2010-2011-2012».‏

‏* الثلاثاء 28-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد 2007-2008-2009».