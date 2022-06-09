شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى بطل المصارعة لـ ”الخليج 365”: ارفض التجنيس وعلم مصر شرف لأى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة انه متواجد حاليا فى معسكر المنتخب الوطنى بدار المشاة ، فى إطار الاستعداد للمشاركة في دورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر نهاية الشهر الجارى.

وقال فهمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه لاصحة لما يتردد عن تجنيسه للعب باسم دولة أخرى، رغم العروض التى يتلقاها بين الحين والآخر.

واضاف بطل المصارعة، انه سيظل لاعبا فى المنتخب المصرى، ولن يقبل اللعب باسم دولة أخرى مهما كانت الإغراءات المالية، حبا فى وطنه ، خاصة وإن رفع علم مصر شرف لأى لاعب.