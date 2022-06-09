الامارات | ليونيل ميسي ينتهي من تصوير أول أعماله التلفزيونية

شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي ينتهي من تصوير أول أعماله التلفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه كأحد أفضل النجوم في عالم الساحرة المستديرة، وربما الأبرز على الإطلاق مع البرتغالي رونالدو خلال السنوات الـ15 الماضية، بينما لم يكن له ظهور بارز خارج المستطيل الأخضر، وخاصة في عالم الفن، إلا من خلال نشاطات إعلانية تجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي خالف هذا التصور بعد أن حصل على دور في سلسلة تلفزية أرجنتينية تحت عنوان "لوس بروتيكتوريس"، والذي يجري تصويره حاليا في بلده الأم. وكشفت عن أن دوره تم تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تتم المراهنة على شعبيته الجارفة من أجل الترويج للسلسلة حين يتم الانتهاء منها، وعرضها رسميا في القنوات التلفزية بداية من الأرجنتين في العام المقبل.

وتم تصوير المشاهد الخاصة بليونيل ميسي في العاصمة الفرنسية باريس، بينما غالبية مشاهد السلسلة في أجزاء عدة من العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

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