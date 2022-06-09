تصفيات أمم أفريقيا .. موعد مباراة إثيوبيا ومصر والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة (كوت ديفوار 2023) من خلال مواجهة منتخب إثيوبيا.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره مساء الأحد الماضي بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (1-0).

في المقابل، تلقى المنتخب الإثيوبي خسارة من منتخب مالاوي بنتيجة (2-1) ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة إثيوبيا ومصر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة "بي إن سبورتس 3".

ويستعرض "مصراوي" أبرز مباريات التصفيات الأفريقية بالمواعيد والقنوات الناقلة:

بوروندي × الكاميرون.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

المغرب × جنوب أفريقيا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.