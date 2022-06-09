شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تتأهل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهلت سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي منافسات كأس العالم الذى تستضيفه مدينة أنقرة التركية خلال الفترة بين 6 وحتى 14 يونيو الجاري.

واحتلت سلمى أيمن المركز الثالث في التصفيات برصيد 1070 نقطة لتتأهل للنهائي ، بينما احتلت زينة المر المركز ال15 برصيد 1002 نقطة لكنها لم تتأهل للنهائي حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات في التصفية وأفضل 4 لاعبات في الترتيب النهائي .

وكان ثلاثي منتخب مصر محمد الجندي وإسلام حامد ومعتز قد تأهلوا لنصف نهائي الرجال أمس ، حيث استطاع محمد الجندي التأهل بعد تحقيقه المركز السادس برصيد 1170 نقطة بينما حقق إسلام حامد المركز 11 بمجموع نقاط 1165 و معتز وائل المركز ال 16 برصيد 1167 نقطة.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين اسلام حامد ، محمد الجندى ، مهند طارق ، معتز وائل ، علي الدين شريف.

واللاعبات : سلمي أيمن ، ملك خالد ، أميرة قنديل ، زينه عامر ، نورين بولس.

ويقود الفريق فنيا كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، ومحمد غيث و محمد الصباحي و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، وهشام سليمان مدرب العدو والاعداد البدني، وابراهيم سكر مدرب العدو، و سامح مجدى مدير فنى السلاح.

وترأس البعثة نهي مروان ويرافقها صافي وارث إدارية .