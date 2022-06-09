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سلمى أيمن تتأهل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا

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القاهرة - سامية سيد -  

تأهلت سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي منافسات كأس العالم الذى تستضيفه مدينة أنقرة التركية خلال الفترة بين 6 وحتى 14 يونيو الجاري.

 

واحتلت سلمى أيمن المركز الثالث في التصفيات برصيد 1070 نقطة لتتأهل للنهائي ، بينما احتلت زينة المر المركز ال15 برصيد 1002 نقطة لكنها لم تتأهل للنهائي حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات في التصفية وأفضل 4 لاعبات في الترتيب النهائي . 

 

وكان ثلاثي منتخب مصر محمد الجندي وإسلام حامد ومعتز قد تأهلوا لنصف نهائي الرجال أمس ، حيث استطاع محمد الجندي التأهل بعد تحقيقه المركز السادس برصيد  1170 نقطة  بينما حقق إسلام حامد  المركز  11 بمجموع نقاط 1165 و معتز وائل المركز ال 16 برصيد 1167 نقطة. 

 

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين اسلام حامد ، محمد الجندى ، مهند طارق ، معتز وائل ، علي الدين شريف. 

واللاعبات :  سلمي أيمن ، ملك خالد ، أميرة قنديل ، زينه عامر ، نورين بولس. 

 

ويقود الفريق فنيا كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني  المستشار الفني ومدير ،  وعمرو سيد المدير الفني للشباب،  ومحمد غيث و محمد الصباحي و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح،  وهشام سليمان مدرب العدو والاعداد البدني، وابراهيم سكر مدرب العدو، و سامح مجدى مدير فنى السلاح.

 

وترأس البعثة نهي مروان ويرافقها صافي وارث إدارية .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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