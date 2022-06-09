شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: اللائحة لم تحسم أزمة أنس أسامة وننتظر اكتمال العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة أن الاتحاد يدرس فى الوقت الحالى العديد من الموضوعات لإضافة المتعة داخل اللعبة، بعد الجماهيرية المتابعة التي حظيت بها اللعبة في الموسم الماضى.

وقال مجدى أبو فريخة، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى: "عندنا لائحتين، الأولى اللائحة العامة للاتحاد بتقول وقف اللاعب الذى يوقع لناديين موسما ويرجع لناديه الأصلى، ولما عملنا عقود اللاعبين وأدخلنا الاحتراف لم تتطرق هذه اللائحة لمثل هذه المواضع".

وأضاف رئيس اتحاد السلة: "عندنا فترتين الأولى في يوليو أغسطس، والثانية في يناير، والزمالك بعت لنا العقود منذ أسبوعين ثلاثة ومكانش فيه فترة تعاقدات لتسجيل العقود وننتظر فتح القيد".

وعن موقف أنس أسامة، قال أبو فريخة: "ننتظر موقف الناديين من أنس أسامة وسننظر إلى الحالة القانونية عندما تكتمل العقود أمامنا وسنفصل فيها بين الاتحاد والزمالك، ومن يتظلم عليه اللجوء للاتحاد الدولى هو الذى سيفصل بيننا، وأنا أعلم حاليا أن هناك مفاوضات بين الناديين لحل الأزمة".