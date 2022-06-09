شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع مساء اليوم لبحث ترتيبات المؤتمر الصحفى لأزمة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، بمقر الجزيرة من أجل مناقشة العديد من الأمور الإدارية والرياضية والخاصة بالإنشاءات وغيرها من الملفات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الرياضية فى القلعة الحمراء.

ويبحث مجلس الأهلى التطورات الأخيرة والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفى المقرر عقده بعد غد السبت، بمقر الجزيرة لشرح وكشف كواليس أزمة نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل؛ لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت بالمغرب، ووجه النادى الدعوة لكل وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر.