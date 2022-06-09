شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يكتفى بودية الإسماعيلى استعدادا للزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفنى لفريق الداخلية بمواجهة الإسماعيلى الودية، لتجهيز الفريق لمباراة الزمالك فى دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 13 يونيو الجارى.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة سيد عيد عدم خوض وديات جديدة والاكتفاء بالتدريبات الجماعية للفريق خوفا من الإجهاد الذى قد يعانى منه اللاعبون، خاصة أن الفريق انتهى للتو من مسابقة دورى القسم الثانى والتى انتهت السبت الماضى وحسم من خلالها الفريق الصعود للدورى الممتاز.

ويعد الصعود الحالى للداخلية الثالث الذى يحققه سيد عيد فى مسيرته التدريبية خلال عشر سنوات فقط، حيث سبق وصعد بنادى النصر مرتين خلال ولايته مع أبناء مصر الجديدة التى استمرت ثلاثة عشر عاما، ونجح خلالها في صناعة العديد من النجوم سواء من أبناء النادي أومن مواهب القسم الثالث ليكونوا أعمدة الأندية في الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مع الداخلية بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس الأربعاء، على أحد ملاعب القاهرة، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.