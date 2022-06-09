شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: ردود موسيمانى الباردة تثير تعجب إدارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حالة من التعجب تسيطر على إدارة النادى الأهلى من البرود الذى يتحدث به الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الاجتماع الذى حدث أمس الأربعاء.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، "هناك تعجب من حالة البرود لدى بيتسو موسيمانى، من جانب إدارة الأهلى، وذلك بعد مواجهته ببعض المشاكل الفنية داخل الفريق وأهمية وجود تعديلات فى الطاقم المعاون".

وتابع شوبير "الجنوب أفريقى استفز مسئولى الأهلى بعدما كان يجيب على كل استفسار بكل برود وهدوء شديد ولم يبدى اعتراضا على طلب الأهلى التعديلات فى الجهاز الفنى وهو ما جعل هناك علامات استفهام بشأنه".

وأوضح: "موسيمانى حدد موعد وصوله إلى القاهرة ليكون يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن حدد يوم الخميس ثم الجمعة، قبل أن يستقر على العودة يوم السبت رغم ارتباط الفريق بمواجهة يوم الأحد أمام المصرى بالسلوم فى كأس مصر".