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موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب مصر مع نظيره الأثيوبى فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية ، باللقاء الذى يقام  على ستاد بينجو بمالاوى .

موعد مباراة مصر و أثيوبيا 

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الأثيوبى فى تمام  السادسة من مساء اليوم، وسط سعى من لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة .

نتيجة مصر وأثيوبيا فى الجولة الأولى من التصفيات 

 نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات ، فى المقابل خسر المنتخب الأثيوبى أمام  منتخب مالاوي بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعب المنتخب جابادينهو مهانجو.

 

ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات

يتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط ، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر ، الذى حل وصيفا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ، بينما  يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط ، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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