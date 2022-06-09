شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب مصر مع نظيره الأثيوبى فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية ، باللقاء الذى يقام على ستاد بينجو بمالاوى .

موعد مباراة مصر و أثيوبيا

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الأثيوبى فى تمام السادسة من مساء اليوم، وسط سعى من لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة .

نتيجة مصر وأثيوبيا فى الجولة الأولى من التصفيات

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات ، فى المقابل خسر المنتخب الأثيوبى أمام منتخب مالاوي بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعب المنتخب جابادينهو مهانجو.