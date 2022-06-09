ما هو التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات "كان 2023"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب المغرب مباراة صعبة أمام جنوب أفريقيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".



ويسعى منتخب "أسود الأطلس" لتحقيق انطلاقة إيجابية ضمن منافسات المجموعة الـ11، لدعم حظوظه في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

ومقارنة بالمواجهة الأخيرة التي لعبها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ينتظر أن تشهد تشكيلة منتخب المغرب تغييرات بالجملة في كافة الخطوط.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يظهر كل من نصير مزراوي وسليم أملاح ويوسف النصيري وأمين حارث أساسيين خلال موقعة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

في المقابل، سيكون على الغالب كل من آدم ماسينا وعادل تاعرابت وأيوب الكعبي وسفيان مايي خارج حسابات التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - غانم سايس - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

خط الهجوم: أمين حارث - يوسف النصيري - طارق تيسودالي