ما هو التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وفنزويلا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

استقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على تشكيلة فريقه التي ينوي الدفع بها خلال المباراة الودية أمام فنزويلا.



ويلعب منتخب السعودية ثاني ودياته ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2022، وذلك ضد فنزويلا على ملعب نويفا لا كوندومينا، في مدينة مورسيا الإسبانية الخميس.

وينتظر أن يدخل رينار المباراة، بتشكيلة تتكون من 4 مدافعين و4 لاعبي وسط وثنائي هجومي يضم عبدالله الحمدان وفراس البريكان، حسب تقارير صحفية سعودية.

وسيتأثر تشكيل "الأخضر" بغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة مثل سلمان الفرج الذي يعاني من آلام في الكتف، ومحمد البريك الذي تعرض لوعكة صحية.

يذكر أن الأخضر سيخوض وديتين إضافيتين في سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن الاستعداد لكأس العالم، أمام الإكوادور وكرواتيا تباعا.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال ضد الأرجنتين يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم سيلاقي بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من نفس الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وفنزويلا الودية

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد وياسر الشهراني وعبدالإله العمري وعلي البليهي.

خط الوسط: عبدالله عطيف ومحمد كنو وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان وفراس البريكان.