تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإثيوبي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.



وفاز منتخب مصر على نظيره الغيني، يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن مالاوي المتصدر.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا، هو الخميس 9 يونيو/ حزيران الحالي على ملعب بينجو في مالاوي.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش، السادسة مساء بتوقيت مصر.

تبث المباراة على غرار باقي مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

ينتظر أن يتولى المصري علي محمد علي مهمة التعليق على مواجهة مصر وإثيوبيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

حسب تقارير مصرية، استقر إيهاب جلال مدرب منتخب مصر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود الونش، عمر جابر

خط الوسط: مهند لاشين (حمدي فتحي)، عمرو السولية، إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد