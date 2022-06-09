شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا برد .. تعرف على أحوال الطقس في مالاوى قبل مواجهة مصر وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر على مالاوى أجواء شتوية خالصة هذه الأيام ، قبل مواجهة منتخب مصر مع إثيوبيا في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية أمام إثيوبيا على استاد بينجو بمالاوى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتتراوح درجات الحرارة فى مالاوى من 10 إلى 13 درجة ومما سيساعد اللاعبين على التألق عكس ما يحدث دائما في مباريات المنتخب في أفريقيا التي تتسم بدرجات الحرارة العالية.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز فى الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لا شىء أحرازه مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

وجاء التشكيل المتوقع حسب مراسل برنامج "مع شوبير" كالتالى:

حراسة المرمى: الشناوى

الدفاع: كريم حافظ، محمود الونش، أيمن أشرف، عمر كمال

الوسط: حمدى فتحى، مهند لاشين، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

الهجوم: أحمد عاطف

ويتصدر منتخب مالاوى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب مصر فى المركز الثانى بنفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف عقب الفوز على غينيا فى الجولة الأولى، ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث ومالاوى بالمركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويعمل إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر على وضع التشكيل الأمثل للفراعنة فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفراعنة خلال الفترة الحالية حيث يغيب 6 لاعبين من العناصر الأساسية فى مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب عقب الإصابة بشد فى العضلات عقب مواجهة منتخب غينيا ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد الننى وأحمد حجازى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قرر استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا.