شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا.. عودة الشناوي وظهور كريم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية أمام إثيوبيا على ستاد بينجو بمالاوى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز فى الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

وكشف مراسل قناة برنامج "ساعة مع شوبير" على راديو أون تايم، فى مداخلة للإعلامى أحمد شوبير عن وجود العديد من التغييرات فى تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا اليوم، حيث من المتوقع عودة محمد الشناوى لحراسة الفراعنة بدلا من أبو جبل بعد التعافى من فيروس كورونا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: الشناوى

الدفاع: كريم حافظ، محمود الونش، أيمن أشرف، عمر كمال

الوسط: حمدى فتحى، مهند لاشين، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

الهجوم: أحمد عاطف

ويتصدر منتخب مالاوى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ويأتى منتخب مصر بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط عقب الفوز على إثيوبيا فى الجولة الأولى، ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث ومالاوى بالمركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويعمل إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر على وضع التشكيل الأمثل للفراعنة فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفراعنة خلال الفترة الحالية حيث يغيب 6 لاعبين من العناصر الأساسية فى مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب عقب الإصابة بشد فى العضلات عقب مواجهة منتخب غينيا ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد الننى وأحمد حجازى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قرر استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا.