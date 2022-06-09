الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لموقعة المصرى بالسلوم فى الكأس

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس على ملعبه على ستاد التتش بقيادة سامى قمصان بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس الأربعاء عقب خوض ودية الدفاع الجوى مساء الثلاثاء الماضى والتى فاز بها المارد الأحمر بخماسية دون رد .

سجل أهداف الأهلى، زياد طارق في الدقيقة 3 من بداية الشوط بعدما وضع الكرة بيساره على يمين حارس الدفاع الجوى، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثانى من رأسية في الدقيقة 12، وعزز حسام حسن تقدم الأهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 31، وعاد حسام حسن ليسجل الهدف الثانى له والرابع للأهلى في الدقيقة 50 بعد تمريرة من وليد سليمان، واختتم محمد أشرف أهداف الأهلى في الدقيقة 88 لينتهى اللقاء بفوز الاهلى بخماسية نظيفة.

ويقود سامى قمصان تدريبات الأهلى اليوم لحين عودة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق من أجازته غداًَ الجمعة.

وعقد سامى قمصان المدرب العام بالنادى الأهلى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بغلق صفحة خسارة دوري الأبطال الأفريقى وبداية صفحة جديدة في المباريات المقبلة للفوز بها ومصالحة الجماهير الغاضبة من ضياع اللقب الافريقى، مشدداً على خطورة المرحلة القادمة للفريق حيث ستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

ومن جانبهم تعاهد اللاعبين على استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة عن طريق استعادة صدارة الدوري والفوز بالقمة على حساب الزمالك وكذلك الإطاحة ببراميدز لإستكمال مشوار كأس مصر والصعود للمباراة النهائية وملاقاة الفارس الأبيض.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصرى بالسلوم بدون 14 لاعباً هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة المتواجدين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالى، وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.