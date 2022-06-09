شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه أهلى جدة وديًا اليوم استعدادًا لاستئناف الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة بنظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الخميس، وديًا على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في بروفة تحضيرية جديدة للفريق الساحلي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز والذي يعود عقب نهاية فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

وفي آخر مباراة رسمية بالدوري حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما، على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويخوض الجونة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري، حيث تعادل أول أمس بهدف لكل فريق أمام غزل المحلة، وقبلها خاض ودية أمام منتخب مصر للشباب مواليد 2003.

ووفقا للحساب الرسمي لأهلي جدة على موقع تويتر، ستكون المباراة الودية مغلقة أمام الجماهير والإعلام، وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد أهلي جدة خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا.

يذكر أن أهلي جدة يصارع حاليا للبقاء في دوري المحترفين السعودي، حيث يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة، قبل جولتين من النهاية.