شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فريدة العسقلانى سلاح الزمالك الجديد فى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل فريدة العسقلانى تحدى جديد فى عالم الكرة الطائرة سيدات فى ظل انتقالها مؤخرا بداية من الموسم الجديد 2022 / 2023 إلى صفوف نادى الزمالك قادمة من غريمة التقليدي الأهلى.

فريدة العسقلانى من أسرة زملكاوية جدا، ويعد والدها أحمد العسقلانى أحد أهم نجوم الزمالك السابق فى الكرة الطائرة والذى رحب بشكل كبير بإنتقال إبنته إلى صفوف القلعة البيضاء، حيث أن فريدة لاعبة تمتلك خبرات كبيرة تمكنها من صناعة الفارق مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة .

وحصل نادي الزمالك ، على توقيع النجمة فريدة العسقلاني لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وتعد فريدة العسقلاني من أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة الزمالك الجديدة فريدة العسقلانى فى الصور التالية :



فريدة العسقلانى1



فريدة العسقلانى و زوجها



فريدة العسقلانى ووالدتها