شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه البنك الأهلى ودياً اليوم استعداداً للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره البنك الأهلى بالقاهرة ضمن استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدوري.