شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة الأهلى مع بيتسو موسيمانى بعد رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عدة ملفات هامة يأتي في مقدمتها تدعيم الجهاز الفني بثلاثة عناصر أو عنصرين على أقل تقدير، من خلال ضم مدرب عام ومدرب لياقة بدنية وشهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الأهلي وموسيماني بشأن تدعيمات الجهاز الفني إذ يرفض المدير الفني وجود مدرب عام معه بالفريق بخلاف سامي قمصان المدرب المساعد، فيما يرى مسئولو الأهلي أن نتائج الفريق الماضية في الدوري وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا تستوجب تواجد مدرب عام صاحب شخصية قوية وهو ما جعل مسئولو القلعة الحمراء يطلبون جلسة عاجلة عبر تقنية "زووم" مع موسيماني خلال تواجده حالياً في المغرب لحضور دورة تدريبية خاصة بالفيفا ، وأكد مسئولو الأهلي للمدير الفني أن عدم موافقته على تدعيم الجهاز الفني قد يكون سبباً في فسخ العقد بين الطرفين سريعاً.

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عبر برنامج «زووم» بيتسو موسيماني ، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.. ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في الإجتماع ، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني، والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة غداً الجمعة، وسيكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

وتشهد علاقة موسيماني بالأهلي توتراً ملحوظاً ، وفي هذا الشأن ،قال مصدر في النادي ، أن إدارة القلعة الحمراء تشعر بحالة من الإستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا وكذلك السفر إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة هناك ، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها ، وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي غاضبة من موسيماني بسبب إنشغاله بأمور كثيرة بعيدة عن الفريق في وقت تواصل فيه الأدارة إجتماعاتها لترتيب البيت من الداخل عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الأثنين قبل الماضي أمام الوداد بالمعرب.

وتابع المصدر: موسيماني بات ينشغل بالعروض الخارجية والإعلام أكثر من إنشغاله بالفريق أو التخطيط لعودة الأنتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظ الفريق في إستعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الأهلي الموسم الماضي بأخطاء من المدير الفني في الدور الثاني ، وواصل : هناك إتجاه قوي داخل الأهلي يُطالب بإقالة موسيماني لو لم يستجيب المدير الفني لوجهة نظر إدارة النادي الخاصة بتدعيم الجهاز الفني والتركيز مع الفريق والعودة للقاهرة سريعاً لقيادة التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة .