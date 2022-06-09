شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة الأهلى مع بيتسو موسيمانى بعد رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عبر برنامج «زووم» بيتسو موسيماني ، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.. ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في الإجتماع ، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني، والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة غداً الجمعة، وسيكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.
وتشهد علاقة موسيماني بالأهلي توتراً ملحوظاً ، وفي هذا الشأن ،قال مصدر في النادي ، أن إدارة القلعة الحمراء تشعر بحالة من الإستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا وكذلك السفر إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة هناك ، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها ، وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي غاضبة من موسيماني بسبب إنشغاله بأمور كثيرة بعيدة عن الفريق في وقت تواصل فيه الأدارة إجتماعاتها لترتيب البيت من الداخل عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الأثنين قبل الماضي أمام الوداد بالمعرب.
وتابع المصدر: موسيماني بات ينشغل بالعروض الخارجية والإعلام أكثر من إنشغاله بالفريق أو التخطيط لعودة الأنتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظ الفريق في إستعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الأهلي الموسم الماضي بأخطاء من المدير الفني في الدور الثاني ، وواصل : هناك إتجاه قوي داخل الأهلي يُطالب بإقالة موسيماني لو لم يستجيب المدير الفني لوجهة نظر إدارة النادي الخاصة بتدعيم الجهاز الفني والتركيز مع الفريق والعودة للقاهرة سريعاً لقيادة التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة .