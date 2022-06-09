شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأثيوبيا اليوم فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد الماضي، في بداية مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي حقق فيها فوزا صعبا على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل. موعد مباراة مصر وأثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا موعد مباراة مصر وأثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لاشئ أحرازه مصطفى محمد في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

ويتصدر منتخب المصرى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط و يأتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط عقب الفوز على إثيوبيا في الجولة الأولى، و يحتل منتخب غينيا المركز الثالث و مالاوى بالمركز الرابع بدون رصيد من النقاط .

ويعمل إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على وضع التشكيل الأمثل للفراعنة في ظل الغيابات التي يعانى منها الفراعنة خلال الفترة الحالية حيث يغيب 6 لاعبين من العناصر الأساسية في مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و قائد المنتخب عقب الإصابة بشد في العضلات عقب مواجهة منتخب غينيا و محمو حسن " تريزجية " و محمد الننى و أحمد حجازى و ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم .

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر أستدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر و باهر المحمدى مدافع فريق الاسماعيلى لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا .

ومن المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى و عمر جابر و محمود " الونش " و محمود علاء و كريم حافظ في خط الدفاع و عمرو السولية و حمدى فتحى و أحمد سيد " زيزو " و أمام عاشور في خط الوسط و في الهجوم مصطفى محمد و عمر مرموش.