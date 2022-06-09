شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك للإبقاء على سيف الدين الجزيرى لنهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك الإبقاء علي التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما كان هناك اتجاه لرحيل المهاجم التونسي الدولي نهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن الجزيري بدأ يتراجع عن فكرة الرحيل بعد الجلسات التي عقدها مع أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة والتي تم خلالها إزالة أي سوء تفاهم وصل للاعب عقب عودة المجلس الحالى.

وأضاف المصدر أن هناك أحد الأطراف أوهم الجزيري بانه غير مرغوب في تواجده داخل الزمالك في عهد المجلس الحالي وهو ما جعل اللاعب يرغب في الرحيل نهاية الموسم وبالفعل تلقي بعض العروض الإماراتية والسعودية، إلا إن هناك اتجاه للجزيري بالتراجع عن فكرته بالرحيل والبقاء في الزمالك لنهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

في سياق مختلف كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بداية من الخميس المقبل 10 يونيو الحالي.

وأكد حلمي أن مجلس إدارة الزمالك كلف طارق يحيى بتولي الإشراف العام على الاختبارات.

من جانبه أوضح طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لما يرغب في إجراء الاختبارات بمحافظته، بالحضور إلى النادي عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التي وضعها النادي.

فى سياق مختلف يجهز البرتغالى فيريرا محمود شيكابالا لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 يونيو الجارى للدفع به خلال المباراة، علماً بأن فيريرا يخطط للاستعانة بخدمات اللاعب فى لقاء الداخلية بدور الـ32 لكأس مصر من أجل رؤيته على الطبيعة .

ويؤدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بعدما وصل للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الخلفية.