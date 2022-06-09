شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: لدينا الإمكاينات الفنية لخوض مباراة هجومية أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام يكن، نجم الكرة المصرية الأسبق، إن منتخب مصر يمتلك القدرات الفنية والبشرية القادرة على تقديم مباراة هجومية أمام إثيوبيا في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتابع يكن، في تقرير مصور نشره لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "سعيد بتواجد أحمد رفعت في المنتخب، لأنه لاعب رائع ويستحق التواجد في المنتخب، فوجود أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وكذلك عمر مرموش قد يشكل قوة هجومية كبيرة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا".

وأكمل يكن: "لا بد أن يكون الأداء هجوميا، ويجب الاستعانة بمصطفى محمد بعد تسجيله هدف في المباراة الماضية، أعتقد أن لديه الدوافع لاستمرار التألق مع المنتخب الوطني، وأتوقع ان يكون له دور في فوز المنتخب على إثيوبيا"، وأتم: "قادرون على الفوز على إثيوبيا والأهم من الأداء في الوقت الحالي هو تجميع النقاط".