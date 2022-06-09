شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت مصر وأثيوبيا قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب إثيوبيا فى السادسة مساء اليوم الخميس على استاد بينجو الوطنى فى مالاوى فى الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

فاز الفراعنة فى الجولة الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبى من مالاوى، الذى صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى.

ألتقى منتخبى مصر وإثيوبيا 17 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة فيما انتهت مباراتان بالتعادل، بينما فاز منتخب إثيوبيا مرتين وسجل منتخب مصر 56 هدفا وسجل منتخب إثيوبيا 14 هدفا.



مواجهات مصر واثيوبيا

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانى على التوالي، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبي لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوي.

ونجح منتخب مالاوي فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.