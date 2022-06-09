شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يتفوقون على أثيوبيا فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم الخميس بعد الفوز على غينيا مساء الأحد الماضى واستهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات، والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 159.15 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا 3.03 مليون يورو.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانى على التوالى، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبى لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوى.

ونجح منتخب مالاوى فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتى جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.