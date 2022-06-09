شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. الطلائع يواجه سيراميكا ودياً اليوم استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش عصر اليوم الأربعاء مباراته الودية الثانية في معسكره المغلق بالإسكندرية بمواجهة نظيره سيراميكا حيث اتفق الناديين على خوض وديتين أمس واليوم استعداداً لعودة مسابقة الدوري.

وينتهج جهاز الطلائع سياسة المباريات الودية للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق تمهيدًا للإعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدف.

فى سياق أخر، وقع مسئولو نادي فيوتشر إف سي ونادي طلائع الجيش عقد انتقال مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش للانضمام لنادي فيوتشر اف سي بداية من الموسم القادم.

ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي.