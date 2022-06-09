شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة ينضم لتدريبات منتخب السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أنس أسامة لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة السلة، اليوم الخميس، لتدريبات المنتخب استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن عاد من الراحة التى حصل عليها، وسافر خلالها إلى المالديف.

ويستعد منتخب السلة لخوض المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بصالة برج العرب بالإسكندرية يوليو المقبل.

من جانبه، أكد روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة أن توليه تدريب فريق يابانى لن يؤثر على مهمته مع منتخب السلة خاصة وأن عقده مع الفريق الجديد يبدأ شهر سبتمبر، لكنه حاليا كل تركيزه مع المنتخب المصرى، ويتابع بشدة كل المواهب المصرية فى مختلف العالم .

وأضاف روى فى تصريحات صحفية أن وقت انتقاله لليابان سيكون متبقى للمنتخب المصرى مرحلة أخرى من التصفيات ولكن هذا لن يؤثر على ارتباطه مع المنتخب بأى شكل .