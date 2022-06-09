شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتدرب اليوم بصالة حسن مصطفى استعداد لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب كرة السلة بقيادة روى رانا تدريبه اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، ضمن معسكر المنتخب في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

ويشارك المنتخب الوطنى لكرة السلة فى المرحلة الثانية من التصفيات المونديال على صالة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.

وقرر روى رانا المدير الفني للمنتخب إستدعاء 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب بعد خروج هيثم كمال من القائمة لتعرضه للإصابة، لتصبح القائمة كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.