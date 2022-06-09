شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يدرس تصعيد اللاعبين الشباب لتعويض غياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تصعيد بعض اللاعبين الشباب للفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين سواء في منتخب مصر أو في المنتخبات الأفريقية الأخرى خلال فترة الأجندة الدولية.

وسيغيب عن الأهلي في مباراته الأولى أمام المصري بالسلوم جميع لاعبيه الدوليين، سواء المتواجدين فى صفوف منتخب مصر أو المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك بسبب انشغالهم بخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويواجه الأهلى فريق المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.