شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: ثابت البطل رشحنى للأهلي.. وهذه تفاصيل تجربة مانشستر يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه حين كان حارساً لفريق مزارع دينا.

وأوضح عبد المنصف عبر تصريحات تليفزيونية، أن الراحل ثابت البطل مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي رشحه للانضمام للفريق الأحمر.

وأكد أن مفاوضات الأهلي توقفت وقتها لتفضيل انضمام عصام الحضري حارس المرمى وقتها، موضحاً أن الزمالك تفاوض معه بجدية.

وأشار إلى أنه خاض فترة معايشة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انضمامه للزمالك، حينما كان لاعباً في صفوف مزارع دينا.

وأضاف: "تدربت خلال فترة المعايشة مع فريق مانشستر يونايتد للحكم على مستواي، كما أنني شاهدت ديفيد بيكهام وريان جيجز ونجوم المانيو ولكن الصفقة لم تكتمل". وأوضح أنه تلقى عدة عروض احتراف وقتها من الدوري التركي من جازينتب وديار بكر.