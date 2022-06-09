شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: ثابت البطل رشحنى للأهلي.. وهذه تفاصيل تجربة مانشستر يونايتد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبد المنصف عبر تصريحات تليفزيونية، أن الراحل ثابت البطل مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي رشحه للانضمام للفريق الأحمر.
وأكد أن مفاوضات الأهلي توقفت وقتها لتفضيل انضمام عصام الحضري حارس المرمى وقتها، موضحاً أن الزمالك تفاوض معه بجدية.
وأشار إلى أنه خاض فترة معايشة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انضمامه للزمالك، حينما كان لاعباً في صفوف مزارع دينا.
وأضاف: "تدربت خلال فترة المعايشة مع فريق مانشستر يونايتد للحكم على مستواي، كما أنني شاهدت ديفيد بيكهام وريان جيجز ونجوم المانيو ولكن الصفقة لم تكتمل". وأوضح أنه تلقى عدة عروض احتراف وقتها من الدوري التركي من جازينتب وديار بكر.
وواصل حارس مرمى الاتحاد السكندري أنه لأول مرة يتعرض لضغوط قوية ويتأثر بها مثلما حدث في الفترة الماضية مع زعيم الثغر، مشيرا إلى أن تذبذب المستوى أمر طبيعي يحدث لأي حارس مرمى في العالم وهناك أخطاء بالفعل من الجميع بدليل أن مستوى محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ليس بنفس الأداء الذي حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وأوضح أنه لا يتأثر باستمرار بالضغوط وأكبر دليل على ذلك ما حدث قبل لقاء الزمالك ووادي دجلة في الموسم الماضي بأنه سيقوم بتفويت المباراة ولكنه لم يشغل باله بهذه الأمور.
وأكد أنه طلب عدم المشاركة في لقاء بيراميدز بالدوري لأنه شعر بحدوث أضرار لزملاءه والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.
وأشار إلى أنه كان يشعر بالضغوط من جانب الجماهير موضحاً أنه عاد بقوة للتدريبات واستطاع أن يحقق المطلوب من هذه الإجازة.