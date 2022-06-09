مواعيد مباريات مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 قبل مواجهة أثيوبيا الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بنظيره منتخب إثيوبيا فى السادسة مساء اليوم الخميس باستاد بينجو الوطنى بدولة مالاوى فى إطار الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

فاز الفراعنة فى الجولة الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبى من مالاوى الذى صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى.

مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجولة الثانية

إثيويبا- مصر.. 9 يونيو

الجولة الثالثة

مصر - مالاوى .. 19 سبتمبر

الجولة الرابعة

مالاوى - مصر.. 27 سبتمبر

الجولة الخامسة

غينيا - مصر.. 20 مارس

الجولة السادسة

مصر - إثيوبيا.. 28 مارس