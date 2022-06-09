موسيمانى يتسلم تقريرا من سامى قمصان عن استعدادات الأهلى لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يتسلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من مساعده سامى قمصان تقريراً عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الأحد المقبل بعد أن خاض الفريق ودية مع فريق الدفاع الجوى عصر الثلاثاء الماضي لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً وهي الودية التى فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة حملت توقيع زياد طارق وكريم فؤاد ومحمد أشرف وحسام حسن "هدفين".

ويخوض فريق الأهلى مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة تبدأ بمواجهة فريق المصري بالسلوم، ثم يلعب مع إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الجاري بعدها يلعب مع الزمالك فى قمة الكرة المصرية يوم 19 يونيو الجاري بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى ، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصرى بالسلوم بدون 14 لاعباً هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة المتواجدين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالى، وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.