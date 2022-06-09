شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلم تقريرا من سامى قمصان عن استعدادات الأهلى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض فريق الأهلى مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة تبدأ بمواجهة فريق المصري بالسلوم، ثم يلعب مع إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الجاري بعدها يلعب مع الزمالك فى قمة الكرة المصرية يوم 19 يونيو الجاري بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى ، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.
ويواجه فريق الأهلى نظيره المصرى بالسلوم بدون 14 لاعباً هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة المتواجدين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالى، وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.