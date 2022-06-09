شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: خططت لكسر رقم توتى.. وهذه حقيقة خلافى مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، إن طموحه في المستطيل الأخضر بلا حدود، موضحا أنه يضع أهدافه في بداية كل موسم مثلما تعلم من الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.

وأشار عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية إلى أنه وضع هدفاً أمام عينيه وهو كسر رقم فرانسيسكو توتي نجم روما الإيطالي وباولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي، وريان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بخوض أكثر من 25 موسما على التوالى.

وأكد أنه يتطلع لكسر رقم عصام الحضري كأكثر لاعب شارك في مباريات بالدوري المصري، وكشف حارس مرمى الاتحاد السكندري كواليس خلافه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائلا إن حسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري كان وراء اختياره للانضمام إلى زعيم الثغر في بداية الموسم الحالي.