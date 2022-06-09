شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: خططت لكسر رقم توتى.. وهذه حقيقة خلافى مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية إلى أنه وضع هدفاً أمام عينيه وهو كسر رقم فرانسيسكو توتي نجم روما الإيطالي وباولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي، وريان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بخوض أكثر من 25 موسما على التوالى.
وأكد أنه يتطلع لكسر رقم عصام الحضري كأكثر لاعب شارك في مباريات بالدوري المصري، وكشف حارس مرمى الاتحاد السكندري كواليس خلافه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائلا إن حسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري كان وراء اختياره للانضمام إلى زعيم الثغر في بداية الموسم الحالي.
وأضاف: "لم أشارك فى 8 مباريات على التوالي بدون أسباب واضحة بالنسبة لي، تحدث معي حسام حسن المدير الفني للفريق ووعدني بالمشاركة مرة أخرى ولكنني لا أعلم حتى الآن سبب استبعادي من هذه اللقاءات".
وأشار إلى أن جمهور الاتحاد السكندري عاشق لناديه ويريد تحقيق نتائج طيبة باستمرار، مؤكداً أنه اختار الرحيل للاتحاد رغم امتلاكه عروضا من أندية أخرى سواء جماهيرية أو غير جماهيرية وليس فقط لتحقيق أرقام قياسية خاصة به.
وأكد أن أحد الأسباب التي شجعته على خوض تجربة الاتحاد السكندري تواجد شخص عاشق لكيان الاتحاد ويخدمه بكل ما أوتي من قوة وهو محمد مصيلحي.
وأشار إلى أن أرقامه كانت مميزة في الموسم الماضي بدليل خروجه 11 مرة بشباك نظيفة متفوقاً على محمد الشناوي حارس الأهلي، مختتمًا: "علاقتي بالتوأم مميزة فهم بمثابة أشقاء كبار لي وتمنيت أن أساعد التوأم في هذه المهمة مع الاتحاد".