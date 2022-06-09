شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نهضة بركان يكشف كواليس لقائه موسيماني فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكونغولي فلوران إبينيجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن كواليس لقائه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الدورة التدريبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف برو".

وأوضح مدرب نهضة بركان عبر تصريحات تليفزيونية، أنه تواصل مع موسيماني بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2.

وأكد مدرب نهضة بركان أن موسيماني من المدربين الكبار الذين لهم تاريخ عريض في القارة السمراء، موضحاً أن علاقته رائعة بالمدير الفني للأهلي وكان الحديث بينهما ودياً في دورة رخصة الكاف.

وأشار إلى أن مباراته ضد المصري كانت صعبة وقوية في الكونفدرالية الأفريقية، مؤكداً أن معين الشعباني مدرب المصري له تاريخ كبير في القارة السمراء.