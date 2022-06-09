تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب ملعب لوكوموتيف، الذي يجمع بين منتخبي السعودية والإمارات، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما.



ويخوض المنتخبان السعودي والإماراتي منافسات البطولة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضا منتخبي اليابان وطاجيكستان.

من خلال السطور التالية، موعد مباراة السعودية والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما هو مساء الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تملك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports AFC".

وداخل السعودية، ستبث المباراة على قناة "SSC7"، بينما ستنقل في الإمارات عن طريق قناتي "أبوظبي الرياضية آسيا" و"دبي الرياضية آسيا".