ما هو التشكيل المتوقع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار.



واستهل المصريون مشوارهم في التصفيات بفوز صعب وثمين بنتيجة 1-0 على غينيا، يوم الأحد الماضي.

مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، تضم معها منتخبات مالاوي وإثيوبيا وغينيا.

ويحل منتخب الفراعنة ضيفا على نظيره الإثيوبي، في مباراة تجمع بينهما مساء الخميس في مالاوي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا هو السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحسب تقارير مصرية، استقر إيهاب جلال مدرب منتخب مصر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود الونش، عمر جابر

خط الوسط: مهند لاشين (حمدي فتحي)، عمرو السولية، إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد

ويعاني منتخب مصر من غيابات عديدة، أبرزها محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي بسبب الإصابة.