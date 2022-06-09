الامارات | الترجي ينفصل عن مدربه الجعايدي بعد وداع كأس تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي ينفصل عن مدربه الجعايدي بعد وداع كأس تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي الترجي التونسي إنه انفصل عن مدربه راضي الجعايدي بالتراضي أمس بعد الخروج المفاجئ من كأس تونس. وودع الترجي البطولة بعد الهزيمة 6-5 بركلات الترجيح أمام هلال مساكن المنافس في الدرجة الثانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأضاف الترجي، صاحب الرقم القياسي في كأس تونس برصيد 14 لقبا، في بيان في فيسبوك "تم الاتفاق بين الترجي الرياضي التونسي والمدرب راضي الجعايدي على إنهاء التعاقد بين الطرفين". وكان الجعايدي مدافع الترجي السابق تولى تدريب الفريق عقب رحيل معين الشعباني قبل بداية الموسم الحالي. ولم يوضح الترجي هوية المدرب المقبل قبل خوض آخر ثلاث جولات في مرحلة التتويج بالدوري.

ويتصدر الترجي مرحلة التتويج برصيد 17 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد المنستيري بعدما فقد الفريق خمس نقاط في آخر مباراتين. وتتبقى للترجي ثلاث مباريات أمام الأفريقي والنجم الساحلي واتحاد بنقردان. وكان الفريق ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة 1-صفر على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري عقب التعادل بدون أهداف في الذهاب.

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