الامارات | محمد صلاح.. صورة نادرة تثير الجدل في مصر وسعد الصغير "السبب"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح.. صورة نادرة تثير الجدل في مصر وسعد الصغير "السبب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المطرب المصري الشعبي سعد الصغير، الجدل في الشارع الرياضي المصري بنشر صورة نادرة للاعب والنجم المصري محمد صلاح، وهو صغير أثناء تواجده في نادي المقاولون العرب، وهو ما أثار العديد من التكهنات عن حقيقة اللاعب المتواجد مع محمد صلاح، في الصورة والذي يشبه إلى حد كبير جداً المطرب المصري سعد الصغير.

ونشر سعد الصغير الصورة على صفحته الرسمية على "فيس بوك" وعلق عليها قائلاً: "حبيبي يا ابو صلاح كان زمانا دلوقتي مع بعض بس انا سيبتك تشوف طريقك، خالي بالكم انا كنت قبل ما أغني كنت لعيب كوره جامد مع احترامي لي ابو مكة".

وتفاعل الجمهور المصري على صفحة الفنان المصري سعد الصغير بشكل كبير بين ما صدق أن هذا بالفعل هو سعد الصغير وبين من اعترض وأكد عدم صحة الصورة بينما ذهب البعض إلى التعريف بالشخص المتواجد في الصورة بجانب محمد صلاح، حيث اتضح ان الصورة للاعب سابق في المقاولون العرب اسمه سعيد عبد الشافي، وهو الأن صيدلي في السعودية حيث ترك الكرة من فترة كبيرة اهتم بدراسته.

وفي اول تعليق رسمي من الفنان المصري سعيد الصغير، على الصورة قال في تصريح لليوم السابع: " هذه ليست صورتي ولكن أخذتها ونشرتها لأنها تشبهني كثيرًا، والبعض لو ركز في الصورة يتأكد أنها ليست صورتي بسبب فرق السن بيني وبين اللاعب محمد صلاح، أنا لعبت في أكثر من نادى منذ الصغر، ولكن لم أنل الحظ في مجال الرياضة واتجهت إلى مجال الغناء".

الموضوع لم يقف عند هذا الحد بينما رد الشخص المتواجد في الصورة بالفعل عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وتعهد باتخاذ اجراء قانوني، حيث قال: "السلام عليكم.. أنا الدكتور سعيد السيد عبد الشافي غالي.. أنا حابب أوضح للجميع حقيقة اللي حصل من شخصية مشهورة (مغني معروف).. وعلى صفحته الرسمية يقوم بانتحال شخصيتي.. ويكتب على صورتي مع اللاعب الكبير محمد صلاح أن هو الموجود فيها ويرد على تعليقات الناس والمتابعين أن هو الموجود بالصورة".

وأضاف: "دا انتحال شخصية واضح وصريح وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني.. وسوف أقوم بالتحدث قريبًا بنفسي في فيديو على صفحتي الشخصية وأكتر من مكان إعلامي لتوضيح ما حدث منذ نزول هذه الصورة.. وشكراً لكل شخص تكلم بالسلب أو الإيجاب عن سعيد ودي الصفحة الشخصية بتاعتي".

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