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الامارات | ماكرون يدعو زيدان لتولي التدريب في فرنسا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته بأن "يعود" زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"، بحسب ما قال أمس عبر "راديو مونتي كارلو"، مضيفاً أن لديه "إعجاب كبير" بالمدرّب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جرمان.

وقال ماكرون في المقابلة إن رؤية المدرّب الفرنسي (49 عاماً) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع وغير مرتبط بأي عقد حالياً، سيكون "رائعاً". وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها لدى الشباب "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيراً لاعباً ومدرباً".

وأضاف ماكرون الذي يشجّع نادي مرسيليا "نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيراً لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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