عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوري الأمم الأوروبية.. هولندا تحصد العلامة الكاملة وبلجيكا تسحق بولندا

الخميس 9 يونيو 2022

الخليج 365

واصل منتخب هولندا انتصاراته في دوري الأمم الأوروبية، بينما نجح منتخب بلجيكا في تحقيق فوزه الأول في النسخة الثالثة من البطولة.



وخاض المنتخب الهولندي ثاني مبارياته في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، بعدما حل ضيفا على ويلز، مساء الأربعاء، لينجح في إسقاط مضيفه بنتيجة 2-1.

الطواحين الهولندية كانت المبادرة بالتسجيل عبر هدف نيون كوبمينرس في الدقيقة 50، ليظل الفريق الضيف متقدما حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل ريس ديفيز هدف التعادل القاتل للمنتخب الويلزي.

لكن الأجواء زادت اشتعالا بعد دقيقتين فقط بعدما نجح فوت فيغورست في تسجيل هدف فوز قاتل للهولنديين.

انتقام بلجيكي

فيما نجح منتخب بلجيكا في الظفر بأول 3 نقاط، عبر سحق بولندا بنتيجة 6-1.

وردت بلجيكا اعتبارها بعد الهزيمة المذلة في الجولة الأولى على يد هولندا بنتيجة 1-4.

وجاءت أهداف المنتخب البلجيكي عبر أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، لياندرو تروسارد "ثنائية"، لياندر ديندونكر ولويس أوبيندا، في الدقائق (42، 59، 73، 80، 83 و93).

جاء ذلك بعدما كان المنتخب البولندي متقدما في النتيجة بهدف دون رد عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بسداسية.

وبذلك، عزز منتخب هولندا صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه بلجيكا وبولندا (3)، لكن الأخير يحتل المركز الثالث بفارق أهداف أقل، فيما تذيلت ويلز الترتيب بدون رصيد.