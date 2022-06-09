3 سيناريوهات.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع موسيماني.. ويوضح ترتيبات النادي لسيناريو الرحيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب اون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" مساء الأربعاء، إن الاجتماع الذي عُقد عبر تطبيق "زووم"، لم تكن أجواءه ودية، واستغرقت مدته أقل من ساعة، وشارك فيه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، بجانب معظم أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة، ومحسن صالح وزكريا ناصف، عضوي لجنة التخطيط.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر السابق أن موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي بأنه يعاني من ظروف مرضية كانت سببًا في تأخير بداية الاجتماع.

وأوضح أن مسئولي الأهلي طالبوا موسيماني بضرورة ضم عضو جديد للجهاز الفني، دون تحديد مسمى المدرب الجديد الذي يرغبون في ضمه للجهاز الفني للفريق.

وأشار شوبير إلى أن مسئولي الأهلي طلبوا كذلك تغيير مدرب الأحمال المتواجد حاليًا مع الفريق، بسبب عدم رضاهم عن المستوى البدني للاعبين، مطالبين ايضاً بتقليل الإجازات التي يمنحها موسيماني للاعبين وإقامة مباريات ودية للفريق.

وتابع شوبير أن موسيماني رد على مطالب مسئولي الأهلي بأنه "يتبع نظام تدريبي متطور، وبرر سبب كثرة الإجازات التي يحصل عليها الفريق بمعاناة اللاعبين من الإجهاد، وهو المبرر الذي لم يقتنع به مسئولي الأهلي خلال الاجتماع".

وأشار الإعلامي إلى أن مسئولي الأهلي أبلغوا موسيماني خلال الاجتماع بتحفظهم على طريقة التعامل الإعلامي للمدرب، والتي لا تتناسب مع سياسة النادي من وجهة نظرهم.

وتحدث شوبير عن السيناريوهات المُنتظرة بشأن مصير موسيماني، حيث من المحتمل استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر لنهاية الموسم الجاري، لكن هذا الاستمرار مرهون بتنفيذ مطالب إدارة الأهلي بضم مدرب جديد للجهاز الفني، وتغيير مدرب الأحمال، وتقليل إجازات اللاعبين وإقامة مباريات ودية للفريق بانتظام.

وأضاف حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أن السيناريو الثاني يتمثل في الانتظار حتى انتهاء الفريق الأحمر من خوض المباريات التي يتربط بها الفريق في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا حتى نهاية مباراة القمة أمام الزمالك والمقررة يوم 19 يونيو على أن يتم حسم مصير موسيماني بعدها.

وتابع أن السيناريو الثالث فهو يتمثل في إنهاء علاقة موسيماني مع الأهلي، السبت المقبل، بعد اجتماعه المنتظر مع الإدارة، مشددًا على أن إدارة الأهلي في هذه الحالة ستقوم بسداد الشرط الجزائي للمدرب بالكامل والذي يعادل راتب 3 أشهر.

تفاصيل ترتيبات سيناريو الرحيل

وأكد شوبير أن إدارة النادي الأهلي جاهزة بسيناريو بديل حال تم الاستقرار على إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني.

وأوضح شوبير أن أنظار مسئولي الأهلي اتجهت صوب المدرستين الألمانية والبرتغالية للبحث عن مدرب بديل، تحسبًا لرحيل موسيماني خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الإعلامي أنه في حال الاستقرار على رحيل موسيماني في اجتماع المدرب الجنوب إفريقي مع إدارة النادي مطلع الأسبوع المقبل، سيتم إسناد مهمة قيادة الفريق إلى سامي قمصان، المدرب العام، مع ضم مدرب مساعد للجهاز الفني، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي، كان ضمن حسابات النادي الأهلي لخلافة موسيماني، لكن المدرب البرتغالي تعاقد مؤخرًا مع نادي فناربخشة التركي، وبمقابل مالي يقارب ما يحصل عليه موسيماني مع الأهلي.