4 أسماء مرشحة لخلافة موسيماني في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي بدأوا في مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فإن أيام موسيماني داخل النادي الأهلي باتت معدودة، حيث تستعد الإدارة لإنهاء الارتباط معه خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الصحيفة إن مسئولو النادي الأهلي بدأوا في مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب خاصة المدربين غير المرتبطين بأندية في الوقت الحالي، ولكنهم حققوا بصمات مع الفرق التي تولوا تدريبها.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي هم: الروماني رازفان لوشيسكو مدرب باوك اليوناني والهلال السعودي السابق، والصربي رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي، والبرازيلي باولو أتوري مدرب بنفيكا الأسبق، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق.

وحتى الآن، لم يحسم مسئولو الأهلي هوية المدرب الجديد انتظاراً لحسم مصير موسيماني قبل بدء مرحلة التفاوض مع المدير الفني الجديد بعد المشاورات التي ستدور بين شركة الكرة ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط.

وكان موسيماني قد انتقد مؤخراً بعض لاعبي الفريق وكذلك الجمهور الذي يدعم هؤلاء اللاعبين، بينما أثنى على مواطنه بيرسي تاو على حساب هؤلاء اللاعبين.

وقال موسيماني، في تصريحات تليفزيونية، إن بعض اللاعبين لا يسجلون أي أهداف مثل حسام حسن الذي تطالب الجماهير دائما بمشاركته، بالإضافة إلى محمد شريف الذي كان يسجل أهداف كثيرة خلال الموسم الماضي ولكنه الموسم الحالي لا يسجل والجماهير تطالب بمشاركته.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي أن هناك لاعبين لا تحبهم الجماهير وعندما يشاركون يتم انتقادهم حتى في حالة الفوز، مشددًا أن بيرسي تاو نجم الفريق يواجه تحديات كبيرة رغم أنه أضاع بعض الفرص لكن الجماهير تنسى أنه صنع فرصا لنفسه، وصنع أخرى لزملائه.