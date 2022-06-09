هولندا تُسقط ويلز بسيناريو درامي وبلجيكا تدك شباك بولندا بسداسية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل المنتخب الهولندي مسار الفوز في دوري الأم الأوروبية لكرة القدم، عندما أسقط الأربعاء مضيفه الويلزي 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة على "كارديف سيتي"، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتأتي هذه الخسارة لمنتخب ويلز بعد أيام من تأهله التاريخي إلى كأس العالم 2022 في قطر، فيما كان رجال المدرّب لويس فان غال في نشوة متواصلة بعد الرباعية القاسية في مرمى بلجيكا في الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب البرتقالي التسجيل في الدقيقة 50 من المباراة عن طريق لاعب أتالانتا الإيطالي تون كوبماينرز بتسديدة قوية منخفضة من مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس الويلزي الذي دخل بديلاً أدام ديفيس عن صدها.

وفيما كانت المباراة تتجه إلى خواتيمها مع خمس دقائق احتسبها الحكم وقتاً بدلاً من ضائع، كانت رأسية ريس نورينغتون ديفيس توجّه الكرة في شباك الهولنديين مدركاً التعادل (90+2).

وإذ ظنّ الجميع أن رفاق غاريث بايل ظفروا بنقطة مهمة من هذه المباراة، كان لـ"الطواحين" رأي آخر.

فبعد دقيقتين بالتمام، انطلق الهولنديون بهجمة مرتدة وصلت بها الكرة إلى تيريل مالاسيا، الذي لعب عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء، انبرى لها فيغهورست برأسية رائعة أسكن بها الكرة الشباك خاطفاً النقاط الثلاث لمنتخب هولندا (90+4).

وفي مباراة ثانية في المجموعة نفسها، عوَض المنتخب البلجيكي خسارته الافتتاحية أمام هولندا، بدكّ شباك وفادة نظيره البولندي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتحت بولندا التسجيل عن طريق نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28، قبل أن يقلب "الشياطين الحمر" على مدى الشوطين بسداسية تناوب على تسجيلها لاعب بوروسيا دورتموند أكسل فيتسل (42)، نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي كيفن دي بروين (59)، لياندرو تروسار (73 و80)، ولياندر ديندونكر (83)، و لويس أوبيندا (90)

وبالتالي، بقي المنتخب الهولندي في صدارة المجموعة الرابعة مع ست نقاط، فيما حلّت بلجيكا ثانية مع ثلاث نقاط على غرار بولندا الرابعة، وتذيّل منتخب ويلز الترتيب خالي الوفاض.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم فازت أوكرانيا على ايرلندا 1-0 لحساب المجموعة الأولى من المستوى الثاني، واسكتلندا على أرمينيا 2-0.

(فرانس برس)