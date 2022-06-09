الامارات | صحف أسترالية: حلم «الكانغارو» باقٍ على «قيد الحياة»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحف أسترالية: حلم «الكانغارو» باقٍ على «قيد الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أسترالية أن منتخب أستراليا حقق فوزاً بشق الأنفس على المنتخب الوطني، أول من أمس، في ملحق قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2022، لافتة إلى أن «الكانغارو» عاد إلى الحياة مجدداً، وبات على مقربة من الصعود إلى المونديال في حال فوزه على بيرو في 13 يونيو المقبل.

وكان منتخب أستراليا قد حقق فوزاً صعباً على المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، على استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة، بعدما تقدم «الكانغارو» بالهدف الأول عن طريق جاكسون إيرفين، وتعادل كايو كانيدو لـ«الأبيض»، قبل أن يحرز هروستيك الهدف الثاني في الدقيقة 84 ويتأهل المنتخب الأسترالي إلى المرحلة النهائية من التصفيات لمواجهة بيرو على بطاقة التأهل إلى المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من فرنسا والدنمارك وتونس.

وذكرت صحيفة «ذي غارديان» أن منتخب أستراليا أبقى حلمه في التأهل إلى كأس العالم على قيد الحياة، مشددة على أن «الكانغارو» واجه صعوبة كبيرة في الفوز على منتخب الإمارات الذي وصفته بأنه جعل مهمة المنتخب الأسترالي صعبة، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد فشل الفريق في تسديد أي كرة على مرمى الحارس خالد عيسى.

وأضافت: «منتخب أستراليا يدين بالفضل إلى اللاعب هروستيك الذي سدد كرة قوية أثمرت عن هدف الفوز في توقيت قاتل، بعدما لمست الكرة لاعب الإمارات علي سالمين وخدعت الحارس خالد عيسى ودخلت المرمى، ليكرر هروستيك تألقه بعدما كان قد أسهم في فوز إينتراخت فرانكفورت الألماني في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، محققاً أول لقب أوروبي له منذ 42 عاماً».

من جهتها، أوضحت صحيفة «إي بي سي نيوز» أن الشوط الأول شهد توتراً كبيراً، بعدما كانت الأفضلية لمنتخب الإمارات الذي صنع أكثر من فرصة خطرة على مرمى الحارس ماتيو ريان، بينما لم يصنع «الكانغارو» أي فرصة أمام مرمى منتخب الإمارات.

وتابعت: «تغير الوضع إلى الأفضل في الشوط الثاني بإحراز جاكسون إيرفين الهدف الأول، ولكن منتخب الإمارات عاد بسرعة عن طريق كايو كانيدو، قبل أن ينقذ هروستيك المنتخب الأسترالي من لعب الشوطين الإضافيين ويحرز هدفاً في الوقت القاتل أسهم في تعزيز حظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2022».

وأشادت باللاعب حارب عبدالله، وقالت: «رغم الفوز المهم على الإمارات، ولكن أداء منتخب أستراليا في الشوط الأول يعد علامة استفهام، خصوصاً مع الإزعاج الذي تسبب فيه حارب عبدالله، ووصوله إلى مرمى ماتيو ريان في أكثر من مناسبة، ولكن الحارس الأسترالي أنقذ مرماه من أهداف محققة، بينما ستكون المهمة أكثر صعوبة أمام منتخب بيرو الأربعاء المقبل».

في المقابل، ذكرت صحيفة «نيوز» أن تسديدة مذهلة من هروستيك أبقت على حظوظ منتخب أستراليا في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن هذه التسديدة التي ارتطمت باللاعب علي سالمين ودخلت المرمى كانت بمثابة «لحظة السحر» في اللقاء ومنحت «الكانغارو» فرصة مواجهة بيرو في لقاء فاصل على بطاقة التأهل إلى المونديال.

من جهتها، أكدت صحيفة «ذي أستراليان» أن منتخب أستراليا يحتاج إلى تقديم أداء أفضل من الذي قدمه أمام منتخب الإمارات، لافتة إلى أن «الكانغارو» واجه صعوبات عدة لتحقيق الفوز، مشددة على أن الفريق يحتاج إلى تجنب الوقوع في الأخطاء أمام منتخب بيرو، لضمان التأهل إلى كأس العالم.

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