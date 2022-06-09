الامارات | دبي تستضيف 11 جولة تأهيلية إلى النهائي العالمي للغولف بماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف 11 جولة تأهيلية إلى النهائي العالمي للغولف بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي 11 جولة مؤهلة إلى النهائي العالمي للغولف للهواة للرجال والسيدات «السباق إلى ماليزيا»، والذي سيقام في نوفمبر 2022، وتنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للغولف، وتحت مظلة الاتحاد الدولي، ويرعاها بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ثرايف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي، وتحدث فيه أحمد إبراهيم، مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس، ورسل يومانز، المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» رئيس اللجنة المنظمة، وروبرت فيالا من اتحاد الإمارات، وزيشان أومير من شركة «آروز» الراعي الفضي للبطولة.

وقال أحمد إبراهيم: «يعمل مجلس دبي وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي، حيث يحرص على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة، كما أننا في المجلس ندرك أهمية لعبة الغولف باعتبارها رياضة تسهم في تنمية العلاقات السياحية والتجارية خصوصاً أن دبي تحتضن 11 ملعب غولف من أفضل الملاعب العالمية».

وقال إن دبي تستضيف 11 جولة من بين 17 جولة على مستوى الدولة، حيث يتنافس 1000 لاعب يتأهل من بينهم خمسة لاعبين يمثلون الإمارات في النهائي العالمي الذي يقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل، والذي يتنافس فيه المتأهلون من الجولات التي تقام في 49 دولة حول العالم. وتسلط البطولة الضوء على المنشآت الرياضية والبنية التحتية المتطورة في دبي المخصصة لممارسة رياضة الغولف، حيث تقام المنافسات في دبي على تسعة ملاعب هي تلال الإمارات، المرابع العربية، نادي إلس بمدينة دبي الرياضية، مونتغومري، نادي الإمارات للغولف، خور دبي، وترامب إنترناشونال، جبل علي، عقارات جميرا للغولف».

من جانبه، قال راسل يومانز: «فرصة رائعة وفريدة من نوعها لتزويد لاعبي الغولف الهواة بالإمارات بتجربة (أولمبية) رائعة لتمثيل الإمارات في النهائي العالمي في نوفمبر، ستزودهم بخبرة اللعب الدولي والاحتكاك مع لاعبين من مختلف دول العالم، كما أن هذه البطولة تمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على المنشآت الرياضية للغولف في دبي ذات المستوى العالمي».

وأضاف: «نظمنا من قبل بطولة المديرين التنفيذيين للغولف ورأينا قوة هذه الرياضة في جذب اهتمام اللاعبين من مختلف المستويات، ويتطلب المشاركة في البطولة حصول اللاعبين على تصنيف مستوى حتى يتم المشاركة في الفئة نفسها، لذلك يأتي حرص اتحاد الإمارات على التعاون معنا لتنظيم هذه البطولة ليساعدنا في وضع المشاركين وفق تصنيف الأداء لكي يكون كل منافس مع المساوين له في المستوى والأداء».

ومن جانبه، قال روبرت فيالا: «يسر اتحاد الإمارات للغولف دعم سلسلة بطولات الطريق إلى ماليزيا التي تلتزم بلوائح الاتحاد الدولي، وتعطي الفرصة للهواة في دولة الإمارات من جميع المستويات الفنية من الاستمتاع بالمنافسة المحلية والعالمية».

• 9 ملاعب ستحتضن المنافسات بدبي، هي: «تلال الإمارات، المرابع العربية، نادي إلس بمدينة دبي الرياضية، مونتغومري، نادي الإمارات للغولف، خور دبي، وترامب إنترناشونال، جبل علي، عقارات جميرا للغولف».

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