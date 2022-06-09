الامارات | «العين».. الأول إماراتياً والـ 14 في تصنيف أندية آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين».. الأول إماراتياً والـ 14 في تصنيف أندية آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق العين قائمة تصنيف الأندية الإماراتية لشهر يونيو الجاري، فيما حل بالمركز الـ14 آسيوياً، بينما تصدر فريق الهلال السعودي التصنيف الآسيوي، وذلك حسب موقع «فوتبول داتا بيز»، المتخصص في أرقام وإحصاءات الأندية. وفي التفاصيل حل فريق العين في صدارة الأندية الإماراتية محلياً، وجاء فريق شباب الأهلي في المركز الثاني يليه الوحدة ثالثاً، ومن ثم الشارقة رابعاً، والجزيرة خامساً.

وعلى المستوى الآسيوي تصدر الهلال السعودي القائمة بمجموع 1663 نقطة، يليه فريق كاواساكي فرونتالي اليابان في المركز الثاني بـ1660 نقطة، ثم فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بـ1633 نقطة، ويليه الدحيل القطري رابعاً بـ1623 نقطة، ثم فريق بيروزي الإيراني بـ1604 نقاط.

وبالنسبة لترتيب فرق الإمارات على المستوى الآسيوي، فقد جاء فريق العين بالمركز الرابع عشر بـ1520 نقطة، يليه فريق شباب الأهلي الـ20 آسيوياً بـ1478 نقطة، فيما حل فريق الوحدة بالمركز الـ29 آسيوياً بـ1452 نقطة، والشارقة الـ58 آسيوياً بـ1397 نقطة، ثم الجزيرة الـ63 آسيوياً بـ1391 نقطة.

واستطاع فريق العين أن يعود إلى البطولات بعد فترة من الغياب، حيث تمكن من التتويج في الموسم المنصرم بلقب دوري أدنوك للمحترفين، للمرة الخامسة في عصر الاحتراف والـ14 في تاريخه، بينما توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، وينافس حالياً على لقب الدوري السعودي والذي تبقت منه جولتان على نهاية الموسم، حيث يتساوى في عدد النقاط مع فريق الاتحاد برصيد 61 نقطة.

• الهلال السعودي تصدر التصنيف الآسيوي لأندية القارة الصفراء عن الشهر الجاري.

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