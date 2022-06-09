الامارات | «الأبيض» يعود من الدوحة.. ومستقبل أروابارينا على مائدة الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يعود من الدوحة.. ومستقبل أروابارينا على مائدة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى الدولة أمس، عبر مطار آل مكتوم الدولي بجبل علي في دبي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادمة من الدوحة، بعد خوض مباراة أستراليا أول من أمس، على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، فيما ينتظر أن يفتح اتحاد الكرة من جانبه ملف المنتخب خلال اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، يتم خلاله كذلك بحث ملف المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا واستمراره في قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن عقده المبرم مع اتحاد الكرة في فبراير الماضي يمتد حتى نهاية كأس آسيا 2023.

ورغم إخفاق المنتخب الوطني في بلوغ كأس العالم 2022 عبر مباراته الأخيرة أمام منتخب أستراليا ضمن المحلق الآسيوي، بعدما جاء في المركز الثالث في المجموعة الأولى، إلا أن ملف المنتخب سيتصدر أجندة اهتمامات وأولويات مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة بهدف الوقوف على كل الإيجابيات لتعزيزها وكذلك السلبيات للعمل على معالجتها وتفاديها تجنباً لتكرارها في الفترة المقبلة.

وينتظر أن تقدم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة تقريراً شاملاً إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بكل الأمور المتعلقة بمسيرة المنتخب في الفترة الماضية.

وينتظر أن يقوم اتحاد الكرة بعملية تقييم شامل للأمور الخاصة بالمنتخب الوطني سواء على الصعيد الفني أو الإداري وصولاً إلى رؤية واضحة وقرارات إدارية تصب في مصلحة المنتخب وتطويره في الفترة المقبلة، نظراً لكون أن «الأبيض» مقبل على استحقاقات مهمة، سواء على صعيد المشاركة في كأس آسيا 2023 أو بطولة كأس الخليج المقبلة.

• ينتظر أن تقدم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تقريراً شاملاً عن مسيرة المنتخب في الفترة الماضية.

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